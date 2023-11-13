В Рязанской области с рельсов в результате теракта сошли вагоны "Фосагро"

[ Происшествия ]

В результате теракта в Рязанской области пострадал поезд с вагонами "Фосагро". 11 ноября в Рязанской области между станциями Рыбное и Блокпост в результате взрыва 19 вагонов сошли с рельсов.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Теракт». Взрыв произошел в 7:12. Взрывное устройство было самодельным. 15 вагонов получили повреждения. Из них 7 были с минеральными удобрениями внутри. 

Фосагро

Состав следовал от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, инцидент произошел на станции Дягилево (около 170 км до МКАД). Как сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД), при сходе вагонов с рельсов незначительные травмы получил помощник машиниста. 
 

Теги:
теракт Фосагро минеральные удобрения
 

Последние новости

Волейболистки «Северянки» одержали 2 победы в 4-х встречах
В Рязанской области с рельсов в результате теракта сошли вагоны "Фосагро"
Череповецкая «Северсталь» на выезде уступила казахстанскому «Барысу»
Вологодские паралимпийцы приняли участие во Всероссийских соревнованиях
В Соколе на месте пожара обнаружено тело женщины
Билайн дарит 250 ГБ в своем облаке на месяц бесплатно всем новым пользователям
Русский сериал про школьный буллинг посмотрели уже 2 млн человек
57% российских пользователей Интернета сталкивались с кибербуллингом
В следующем году музей-заповедник Кириллова представит 23 выставочных проекта
В Черную пятницу клиенты Мегафона смогут бесплатно пользоваться интернетом