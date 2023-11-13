В Рязанской области с рельсов в результате теракта сошли вагоны "Фосагро"

В результате теракта в Рязанской области пострадал поезд с вагонами "Фосагро". 11 ноября в Рязанской области между станциями Рыбное и Блокпост в результате взрыва 19 вагонов сошли с рельсов.

Следственный комитет возбудил дело по статье «Теракт». Взрыв произошел в 7:12. Взрывное устройство было самодельным. 15 вагонов получили повреждения. Из них 7 были с минеральными удобрениями внутри.

Состав следовал от станции Титан Октябрьской железной дороги до станции Юльевка Приволжской железной дороги. По словам губернатора Рязанской области Павла Малкова, инцидент произошел на станции Дягилево (около 170 км до МКАД). Как сообщила Московская железная дорога (МЖД, филиал РЖД), при сходе вагонов с рельсов незначительные травмы получил помощник машиниста.

