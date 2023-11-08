Военкор Сладков: мобилизованные будут участвовать в СВО до ее окончания

[ Общество ]

Военкор Александр Сладков заявил об участии мобилизованных в СВО до ее окончания. Пишет издание Газета.ru

Сладков в своих выводах сослался на решение Владимира Путина, которое тот озвучил на встрече с репортерами.  

«Все воюют до конца СВО.<...> Я задавал этот вопрос <...> Президенту России на последней его встрече с репортерами. Верховный Главнокомандующий ответил, что решение принято об участии мобилизованных до конца проведения СВО», — написал Александр Сладков у себя в ТГ.

Он также добавил, что мероприятия родственников, стремящихся обратить внимание на судьбу мобилизованных, никто не разгоняет. Власти относятся к этому с пониманием.

Ранее NewsVo написал, что недовольным женам мобилизованных из Великого Устюга власти ответили, что приказы командования не обсуждаются. Жены обратились с открытым видеообращением.

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