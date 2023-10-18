Недовольным женам мобилизованных из Великого Устюга ответили, что приказы не обсуждаются

Возмущенным женам мобилизованных из Великого Устюга ответили, что приказы командования не обсуждаются. Женщины пожаловались на то, что их мужьям приходится воевать в тяжелой обстановке. Они обратились с открытым видеообращением к властям.

Портал "Объясняем. Вологодская область" ответил устюжанкам, что гражданские власти не могут участвовать в процессе, в том числе, обсуждать приказы командования

"Наши земляки, призванные на военную службу, являются военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, приказы им отдает командование подразделений, в которых они служат. Вопросы прохождения военной службы – это исключительно компетенция Минобороны РФ, гражданские власти не могут участвовать в процессе, в том числе, обсуждать приказы командования"

Также там посоветовали женщинам обращаться в военную прокуратуру и порекомендовали соблюдать информационную безопасность и в открытых источниках не размещать информации, которая касается прохождения военной службы.