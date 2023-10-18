Недовольным женам мобилизованных из Великого Устюга ответили, что приказы не обсуждаются

[ Общество ]

Возмущенным женам мобилизованных из Великого Устюга ответили, что приказы командования не обсуждаются. Женщины пожаловались на то, что их мужьям приходится воевать в тяжелой обстановке. Они обратились с открытым видеообращением к властям.

мобилизованные

Портал "Объясняем. Вологодская область" ответил устюжанкам, что гражданские власти не могут участвовать в процессе, в том числе, обсуждать приказы командования

"Наши земляки, призванные на военную службу, являются военнослужащими Вооруженных сил Российской Федерации, приказы им отдает командование подразделений, в которых они служат. Вопросы прохождения военной службы – это исключительно компетенция Минобороны РФ, гражданские власти не могут участвовать в процессе, в том числе, обсуждать приказы командования"

Также там посоветовали женщинам обращаться в военную прокуратуру и порекомендовали соблюдать информационную безопасность и в открытых источниках не размещать информации, которая касается прохождения военной службы.

Теги: мобилизованные спецоперация обращения сво
 

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