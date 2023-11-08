"Брохи"-вандалы пришли с повинной к главе Вытегорского округа

7 ноября глава Вытегорского округа провел как в детективе. С утра он обнаружил, что неизвестные "герои" разукрасили деревянную Набережную. О чем глава написал в социальных сетях, пообещав, что найдет вандалов, снимет с них штаны и налупит.

Но на этом Александр Зимин не остановился. Решил провести собственное расследование. Изучил надписи и нашел слово "Брохи".

"Кто эти "Брохи", я ПОКА не знаю. Но по хорошему прошу: если это ваших рук дело, придите по хорошему и сознайтесь. Будет легче вам. Все равно вычислим авторов. Дело принципа. Я НЕ ШУЧУ. Подумайте о том, что скажут ваши родители", - написал ближе к вечеру Александр Зимин.

Чудо. "Брохи" вышли на связь и попросили Александра Зимина ничего не сообщать родителям. Извинились и сказали, что все уберут. Александру Зимину пришло сразу несколько сообщений от "брох", которые не побоялись получить наказания за хулиганство от правоохранительных органов, но побоялись родителей.

"Я совсем не предполагал, что весь сегодняшний контент посвящу факту вандализма в Детском городке на Сиверсовом острове в городе Вытегра. Ещё я не полагал, что авторы будут выявлены быстро. И уж тем более не мог и помыслить, что они САМИ выйдут на меня... Я не хочу крови, ибо несмотря на свои "запятьдесят", помню себя в возрасте самовыражения, когда гормон прёт из всех щелей, а ты всё знаешь и всё умеешь, весь мир у твоих ног, а старшие ваще ничего в жизни не мыслят. Поэтому мы договорились о встрече, ребята расскажут мне, как они докатились до жизни такой, а затем приступят к наведению порядка по итогам своих необдуманных действий. Я не скажу их имён, мы просто вместе примем решение. И если это поможет, все вернётся на круги своя", - поделился развязкой детективной истории Александр Зимин.

Кто такие "брохи", выяснить не получилось. Видимо, о своей культуре подростки расскажут главе округа на личной встрече.

Известно, что "броха" — это сленговое выражение, которое образовалось и распространилось в русском языке в последнее время. Оно используется для обозначения действий, которые противоречат общепринятым нормам и законам. Например, брохать — значит делать все без предусмотренных правил и общепринятых норм.