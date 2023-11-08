Мэр Вологды извинился за халатность своих сотрудников

Мэр Вологды Сергей Воропанов навестил в больнице Екатерину Егину, которая пострадала от падения остановки в минувшие выходные.

"Сейчас Екатерина Васильевна чувствует себя хорошо, под присмотром врачей. Будем помогать в период восстановления и реабилитации. Договорились оставаться на связи. Принес извинения за халатность своих сотрудников, сейчас идет служебная проверка, виновные будут наказаны. Остановки меняем на новые, а прежние оставляли после демонтажа рядом, чтобы у людей была возможность укрыться от дождя. Но необходимо было надежно их зафиксировать. Решения в выходные принимали быстро, этого требовала и сама ситуация, и погодные условия. Сначала временно укрепили конструкции мешками с песком, сейчас сделаем это более основательно", - написал мэр в своих социальных сетях.