В Вологде на женщину упала остановка

[ Происшествия ]

Вологжанка пострадала от того, что на нее упала остановка. Происшествие случилось 5 ноября. Очевидцы пишут, что остановку снесло порывом ветра. Конструкция при падении задела рядом стоящую женщину. Она упала и сильно ударилась головой об асфальт. 

«До приезда скорой она лежала. Минут через 5-10 приехала скорая. Сразу прибыли рабочие на «Газели» с мигалками и огородили лентами место, где стояла остановка. Вот такие у нас остановки в городе «безопасные» – защищают от ветра и непогоды жителей города», - пишут очевидцы. 

вологда

Ранее порывами ветра сносило остановки в Череповце. 5 ноября в ветреную погоду там снова снесло павильон. К счастью, никто не пострадал. 

остановки

 

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