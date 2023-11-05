В Вологде на женщину упала остановка

Вологжанка пострадала от того, что на нее упала остановка. Происшествие случилось 5 ноября. Очевидцы пишут, что остановку снесло порывом ветра. Конструкция при падении задела рядом стоящую женщину. Она упала и сильно ударилась головой об асфальт.

«До приезда скорой она лежала. Минут через 5-10 приехала скорая. Сразу прибыли рабочие на «Газели» с мигалками и огородили лентами место, где стояла остановка. Вот такие у нас остановки в городе «безопасные» – защищают от ветра и непогоды жителей города», - пишут очевидцы.

Ранее порывами ветра сносило остановки в Череповце. 5 ноября в ветреную погоду там снова снесло павильон. К счастью, никто не пострадал.