В Череповце четыре автобусные остановки снесло ветром

В Череповце остановки общественного транспорта не смогли устоять против ветра.

Летом и осенью прошлого года остановочные павильоны в Череповце уже летали. Было принято решение усилить крепления. Но остановки продолжают оставаться опасными для череповчан. Хорошо что вечером рядом по тротуару никто не шел, а за остановкой никто не стоял, иначе могла бы случиться трагедия.

В прошлом году мэр Череповца Вадим Германов заявлял, что изначально крепления остановок были рассчитаны на порывы ветра до 18 метров в секунду. Вчера в Череповце ветер был от 15 до 20 метров в секунду.

Вечером 4 октября две остановки упали на новом Шекснинском проспекте и одна на улице Рыбинской, напротив дома № 34. Ночью еще один павильон ветер повалил на Шекснинском у ТЦ «Макси». Замначальника департамента ЖКХ Сергей Чижков заявил, что на новом Шекснинском проспекте остановку еще не успели закрепить, так как она не сдана. Остановка на Рыбинской была снята со старого места, огорожена, ветер ее уронил. У ТЦ „Макси“ на остановке, предположительно, лопнула сварка.

Сейчас остановки ремонтируют.