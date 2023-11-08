«Вологда-Чеваката» в овертайме обыграла ивановскую «Энергию»

«Вологда-Чеваката», на выезде, в овертайме обыграла ивановскую «Энергию» в матче Регулярного чемпионата женской баскетбольной Суперлиги.

Вологодские баскетболистки вели на протяжении тридцати минут игры, но совсем немного. Самое большое преимущество "пчёл" 26:16 было во второй четверти. А к концу третьей десятиминутки оно сократилось до шести очков - 47:41.

В заключительной четверти подопечные Евгения Соловьева смогли набрать только шесть очков, чем воспользовались ивановские баскетболистки, сравняли счёт 53:53 и перевели игру в овертайм.

В дополнительной пятиминутке команды больше минуты не могли распечатать кольцо друг друга. Только фол на Есении Магжановой позволил 11-му номеру вологжанок с линии штрафных вновь вывести свою команду вперёд, реализовав один из двух бросков. В дальнейшем 2 очка в проходе Екатерины Кузнецовой вывели «Энергию» вперёд 57:56. Но затем три очка в прыжке вновь вернули преимущество «Чевакате», и она больше его не отпускала доведя матч до победы 61:59

Самыми результативными в составе "пчёл" стали Кристина Корд, набравшая 15 очков и Мария Канищева, у нее 13 результативных баллов. Капитан команды Екатерина Терехова была самой лучшей на игре под щитом, сделав 15 подборов.

Эта победа для «Вологды-Чеваката» стала четвертой, в семи проведенных встречах. В следующем туре вологжанки сыграют против «Спарта энд К 2» из подмосковного города Видное. Матч пройдёт 16 ноября.