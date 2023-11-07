В Череповце выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

[ Общество ]

Заболеваемость внебольничной пневмонией вновь выросла в Череповце. Об этом сообщает Канал12 со ссылкой на Роспотребнадзор. 

Показатель относительно предыдущей недели увеличился на 18%. Диагноз подтвердился у 117 человек. Болеет 54 ребенка. Госпитализированы 35% детей и 45% взрослых.

Ранее NewsVo писал, что в Шекснинском округе сразу в двух образовательных учреждениях была зафиксирована вспышка пневмонии. 

В Нифантовской школе было выявлено пятеро заболевших пневмонией. В Устье-Угольской школе Шекснинского района количество заболевших превысило 10 человек.

Вообще Вологодская область оказалась в общем тренде по заболеваниям. В России в целом резко увеличился уровень заболеваемости инфекционными болезнями, в том числе социально значимыми, отчитался Росстат в докладе «О социально-экономическом положении» страны.

Так число заболевших острыми гепатитами в августе 2023 года подскочило вдвое по сравнению с тем же месяцем годом ранее: врачи выявили вирус у 500 человек. Заболеваемость гепатитом А (на него приходится две трети обнаруженных случаев) выросла на 140%, причем 28% заболевших — дети. Число новых случае гепатита В увеличилось на 200%, а гепатита С — на 13%. Еще стремительнее, согласно Росстату, растет заболеваемость коклюшем, в первую очередь среди детей: на них приходится 94,2% всех случаев. Кроме того, на 28% в августе выросло число заболевших сальмонеллезными инфекциями и на 110% — эпидемическим паротитом, который по сравнению с довоенными уровнями стал встречаться чаще почти в 10 раз.

Продолжился рост заболеваемости педикулезом: в августе врачи обнаружили вшей еще у 10,5 тысячи россиян, что на 24% больше, чем в том же месяце годом ранее.

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