В Шекснинском районе зафиксирована заболеваемость пневмонией во втором учебном учреждении

Глава Шекснинского района Сергей Маров сообщил, что Нифантовской школе пятеро заболевших пневмонией. С завтрашнего дня отменена кабинетная система в школе.

Ранее также начальные классы Устье-Угольской Шекснинского района перешли на дистанционку, количество заболевших превысило 10 человек. В основном здании заболеваемость превысила норму. Там были перенесены каникулы на 19-27 октября (9 дней).

Сергей Маров отметил, что в школах Шекснинского района получено отказов от родителей по вакцинации детей от гриппа - 772, в детских садах - 352. Из 19 заболевших в Устье-Угольской школе семеро были привиты.