Жители Череповца предлагают установить памятник девочке, которая много лет боролась с раком

[ Общество ]

В Череповце предлагают установить памятник Полине Морозовой. Девочка несколько лет боролась с раком. Ее история объединила вокруг себя множество людей. Полина Морозова прошла химиотерапию, пересадку костного мозга, лечение в Израиле, на которое вологжане и жители России собрали более 27 млн рублей. 

Девочке удалось отсрочить смерть, но рак она победить так и не смогла. 3 ноября в группе, через которую шел сбор на лечение 17-летней девушки, появилась информация: "Этой ночью Полечка ушла от нас навсегда". Череповчане, которые следили за судьбой девочки, предлагают поставить ей памятник. 

 "..Пишу свой пост с надеждой на то, что найдутся инвесторы, чтобы увековечить имя Полины на её малой родине в памятнике/мемориальной доске. Потому что эта девочка сплотила тысячи людей, возродила во многих сердцах любовь, добро и сострадание. А ещё, хотелось бы увидеть и прочитать книгу с её постами из ВК...", - написала в ВК жительница Череповца.

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