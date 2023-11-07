Жители Череповца предлагают установить памятник девочке, которая много лет боролась с раком

В Череповце предлагают установить памятник Полине Морозовой. Девочка несколько лет боролась с раком. Ее история объединила вокруг себя множество людей. Полина Морозова прошла химиотерапию, пересадку костного мозга, лечение в Израиле, на которое вологжане и жители России собрали более 27 млн рублей.

Девочке удалось отсрочить смерть, но рак она победить так и не смогла. 3 ноября в группе, через которую шел сбор на лечение 17-летней девушки, появилась информация: "Этой ночью Полечка ушла от нас навсегда". Череповчане, которые следили за судьбой девочки, предлагают поставить ей памятник.