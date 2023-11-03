Скончалась Полина Морозова, которой помогала бороться с раком вся Вологодская область

Скончалась Полина Морозова, которая много лет боролась с раком. В ее борьбе ей помогала вся Вологодская область, вся страна. Девочке удалось отсрочить смерть, но рак она победить так и не смогла.

Первый раз острый лимфобластный лейкоз дал о себе знать, когда Полине было 10 лет. В июле 2016 года девочку госпитализировали в гематологическое отделение череповецкой детской больницы. Девочка лечилась 8 месяцев, и болезнь отступила. Как оказалось, на время. В прошлом году Полина вновь стала чувствовать себя плохо. На коже по всему телу появились высыпания, но лечение у дерматолога не помогло. Девочка сдала анализ крови, который показал резкое повышение лейкоцитов в крови. Полине диагностировали бифенотипический лейкоз с перестройкой гена PICALM. Из всех российских клиник откликнулась только одна, клиника имени Блохина в Москве.

С сентября 2021 года по январь 2022 года Полина прошла несколько блоков химиотерапии, а в январе ей сделали трансплантацию костного мозга. Донором стал папа девочки. После пересадки костного мозга организм остался без иммунитета, были побочные эффекты, инфекции.

В мае 2022 года Полину должны были выписывать из клиники, но обнаружилось уплотнение в молочной железе, которое быстро увеличивалось. Врачи долго не могли поставить диагноз. На УЗИ нашли опухоль и во второй молочной железе. Из-за новообразований у Полины резко упало зрение на левом глазу. В июле девочку госпитализировали, она прошла еще три блока высокодозной химиотерапии. Но ничего не помогло. Возможности и методы лечения в России закончились. И Полину отправили домой на паллиатив.

Но родители девочки решили не сдаваться. Помочь решили врачи из Израиля. Для операции там потребовались большие средства. Сумма просто заоблачная для обычной семьи — 27 млн рублей. Эти деньги удалось собрать всем миром. Но дали о себе знать осложнения. Необходимо было еще 100 000$. Эти деньги люди также помогли собрать. В борьбу за жизнь девочки включилось огромное количество людей. Но она так и не смогла победить рак.

7 сентября она вернулась в Россию.

"Прокапали последнюю капельницу тромбоцитов. Мама купила все необходимые лекарства. Средств, которые Вы собрали, хватило и на лекарства, и на оплату клиники. Спасибо Вам большое", - написала Полина в этот день.

Два месяца в России она продолжала учиться, хотя чувствовала себя плохо, прогулялась с родными по Череповцу и получила в подарок собаку. Полина очень хотела жить. Последние дни она провела в больнице.

"Из окна палаты наблюдаю осень. Любуюсь, как ветер кружит в тихом танце пестрые листья, срывает их с веток и уносит от родного дома, пропевая прощальную мелодию. Вчера с мамой разглядывали облака, их причудливые формы, напоминающие сказочных персонажей. И не зря мы долго стояли у окна. Из-за облачка выглянуло солнце и улыбнулось нам своим добрым светом. Радостно", - написала Полина 19 октября.

3 ноября в группе, через которую шел сбор на лечение 17-летней девушки, появилась информация: "Этой ночью Полечка ушла от нас навсегда".

