Предприниматель из Устья обустроил зону отдыха в лесу

[ Общество ]

Андрей Аверьянов, предприниматель из Устья, обустроил зону отдыха на Боровухе, сообщает газета «Северная новь». В этом месте пролегает тропа здоровья, популярная у местных жителей, а после длительной прогулки необходим отдых.

Ранее здесь уже находились скамейки и стол, однако пришли в негодное состояние. Вместо них Андрей соорудил новый комплекс и установил на лесной опушке.

"Рад помочь. Теперь отдыхающим есть где присесть и отдохнуть. Надеюсь, ветеранам понравится, и они вновь украсят территорию к новогодним праздникам", - отметил предприниматель.

Ранее NewsVo писал о жителе Устья, который высадил дубовую рощу.

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предприниматель зона отдыха тропа здоровья
 

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