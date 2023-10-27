Житель Устья высадил более 900 дубов

[ Общество ]

Житель села Устье Владимир Дмитриев собирает желуди у 15-летнего дуба на своем участке и высаживает их в лесу.

Два года назад мужчина высадил более 800 дубов, 500 из которых прижились. Этой осенью Владимир Егорович посадил еще более 100 желудей и до сих пор продолжает работу. Он убежден, что дубы не только красивые, но и полезные: у местных белок теперь всегда будет еда.

Однако специалисты лесной отрасли считают, что дубам без дополнительного ухода сложно приспособиться к местным климатическим условиям, и лучше выбирать те культуры, которые уже растут в этом районе.

Теги:
пенсионер дуб деревья Устье
 

Последние новости

Белорусский Могилев стал побратимом Вологды
В Вологде в студенты посвятили около 1800 первокурсников
Сценарист «Беспринципных» снял фильм о вологодских предпринимателях
Хоккеисты «Северстали» в матче против «Лады» уступили в серии послематчевых буллитов
Житель Устья высадил более 900 дубов
В Никольском районе под суд за пьяное вождение попала женщина, беременная шестым ребенком
Вологодская картинная галерея участвует в акции «Ночь искусств»
Бывшего главу одного из поселений Тотемского района будут судить за коррупцию
Школьники Вологды смогут посетить в каникулы мероприятия по Пушкинской карте
В Череповце появилась первая детская радиоволна