Житель Устья высадил более 900 дубов

Житель села Устье Владимир Дмитриев собирает желуди у 15-летнего дуба на своем участке и высаживает их в лесу.

Два года назад мужчина высадил более 800 дубов, 500 из которых прижились. Этой осенью Владимир Егорович посадил еще более 100 желудей и до сих пор продолжает работу. Он убежден, что дубы не только красивые, но и полезные: у местных белок теперь всегда будет еда.

Однако специалисты лесной отрасли считают, что дубам без дополнительного ухода сложно приспособиться к местным климатическим условиям, и лучше выбирать те культуры, которые уже растут в этом районе.