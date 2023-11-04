В Вологодской области усилят цифровую трансформацию

[ Политика ]

Одним из главных направлений развития региона станет цифровая трансформация, об этом сообщил врио губернатора Георгий Филимонов на встрече с журналистами после представления Правительству области.

«Будет развиваться цифровая трансформация. Я хочу, чтобы мы делали акцент на лучшие практики, в том числе Московской области, которые в авангарде России по цифровизации, по цифровым услугам. Такие как РПГУ- региональный портал госуслуг, РГИС - региональные геоинформационные системы, множество других цифровых сервисов», – отметил Георгий Филимонов.

Врио губернатора привел пример подмосковного сервиса «Цифровой добродел», который позволяет пожаловаться на проблемы с дорогами, услугами ЖКХ, управляющими компаниями в приложении на смартфоне.

Ранее NewsVo писал о представлении врио губернатора Правительству Вологодской области. 

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