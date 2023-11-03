Мэр Вологды представил новый механизм работы с аварийным жильем

Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил о запуске механизма комплексного развития территорий, или КРТ. Проект будет реализовываться на территориях, где большое количество аварийных домов или ветхих, но не признанных аварийными. На данный момент реализация начинается на улицах Гагарина, Республиканская, Панкратова, Петина, Гончарная и на Узком переулке.

Проект исключает точечную застройку. Вместо этого планируется строительство современных кварталов с необходимыми коммуникациями и социальной инфраструктурой. Жители аварийных домов получат благоустроенное жилье или выплату на его приобретение.

Работы по расселению и строительству будет проводить инвестор под контролем Администрации города.

Ранее NewsVo писал о том, что Следственный комитет России заинтересовался аварийным жильем в Вологде.