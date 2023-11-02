В Следственном комитете России заинтересовались жизнью вологжан в аварийном доме

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением о непринятии мер к расселению аварийного дома в Вологде.

"В Информационный центр СК России обратился житель города Вологды. Он выразил несогласие с ходом установления обстоятельств непринятия мер к расселению многоквартирного дома по улице Гагарина в городе Вологде. Несколько лет назад здание признано аварийным и подлежащим сносу, однако мер к предоставлению гражданам другого жилья и восстановлению их прав до настоящего времени не принято. Заявитель вынужден проживать в непригодных условиях с супругой, являющейся инвалидом-колясочником", - сообщили в Следственном комитете России.

Речь идет о доме №20 на улице Гагарина. О нем уже известно несколько лет. Жители дома обращались даже к губернатору. Им ответили, что дом идет под снос и предложили маневренное жилье. Но люди туда не захотели, они хотят, чтобы их не переселяли из ветхого в ветхое, а дали благоустроенную квартиру. Дом должен был быть снесен до 1 октября 2021 года, но все еще стоит.

В феврале этого года об этом и еще одном доме вновь стало известно из социальных сетей. В социальной сети было размещено публичное обращение от жителя города Вологды о двух многоквартирных домах в областном центре, где в непригодных для жизни условиях проживают в том числе сироты и пенсионеры. В частности, в зданиях отсутствуют газо- и водоснабжение, канализация, протекает крыша, разрушается фундамент.

В СУ СК России по Вологодской области было возбуждено уголовное дело. Сейчас председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Вологодской области Геннадия Юрьевича Яшина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.



Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.