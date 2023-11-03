Депутат ЗСО Вологодской области стал "супер дедом"

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Депутат ЗСО Вологодской области, экс-глава города Вологды Евгений Шулепов достиг бесконечности. Так он описал то, что стал дедушкой в восьмой раз. 

"Ну вот я и достиг бесконечности! Принимаю поздравления - теперь я ВОСЬМИКРАТНЫЙ ДЕД!" - написал Евгений Шулепов в социальных сетях.

У Евгения Шулепова родилась внучка Полина. Теперь он с гордостью может носить звание "супер дед". 

Кстати, именно Евгений Шулепов недавно говорил, что первое, чем должен заняться новый губернатор Вологодской области - это демография. Судя по радостным новостям, в семье самого депутата с демографией все в порядке. 

 

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