Депутат ЗСО Вологодской области стал "супер дедом"

Депутат ЗСО Вологодской области, экс-глава города Вологды Евгений Шулепов достиг бесконечности. Так он описал то, что стал дедушкой в восьмой раз.

"Ну вот я и достиг бесконечности! Принимаю поздравления - теперь я ВОСЬМИКРАТНЫЙ ДЕД!" - написал Евгений Шулепов в социальных сетях.

У Евгения Шулепова родилась внучка Полина. Теперь он с гордостью может носить звание "супер дед".

Кстати, именно Евгений Шулепов недавно говорил, что первое, чем должен заняться новый губернатор Вологодской области - это демография. Судя по радостным новостям, в семье самого депутата с демографией все в порядке.