Депутат ЗСО Вологодской области считает, что новый губернатор должен обратить внимание на демографию

Депутат ЗСО Вологодской области Евгений Шулепов пожелал Олегу Кувшинникову дальнейших успехов в связи с его отставкой с поста губернатора и возложил большие надежды на Георгия Филимонова, который назначен исполнять обязанности губернатора Вологодской области. Он сравнил его с Георгием Победоносцем.

"Что ждем от нового Губернатора? Сегодня область вымирает. Население сокращается. Демография - это первый и самый главный вопрос, который необходимо решать. Пока смертность будет превышать рождаемость, никакие красивые слова о развитии не будут иметь смысла. Преодолеть «русский крест», - вот, что является сейчас для Вологодчины ответом на вопрос «быть или не быть». Второе. Современный Череповец возник вокруг «Северстали». Современная Вологда появилась вокруг «ВОМЗ» и «ВПЗ». Нам нужны новые мегапроекты и для городов, и для районов! Потенциал у региона огромный. Надо брать на себя смелость мыслить масштабно, чтобы перешагнуть за рамки того, что мы имеем и эксплуатируем долгие годы", - написал Евгений Шулепов.

Третья задача, по мнению политика, создать инвестиционную привлекательность.

"Власть должна создать такие условия для бизнеса, чтобы он здесь открывался, оставался и развивался. Регион без бизнеса, что человек без ног. Если мы хотим поступательного движения, власти необходимо разделить ответственность и ресурсы с предпринимательским сообществом", - отметил Шулепов.

Также он выступил за преемственность власти.

Сам Георгий Филимонов пока еще не успел погрузиться в проблемы демографии. Он пообещал развивать парки и АПК.

«Хотел бы привнести лучшие практики из нашей Московской области в свой родной край. Имею в виду и программу «Парки в лесу», возможно, это и экотропы, экомаршруты, это как раз на территории национального парка «Русский Север», где расположены жемчужины культурно-исторического достояния России и историко-культурного наследия мировой цивилизации, такие как Ферапонтов монастырь, такие как Кирилло-Белозерский монастырь, Галицкий монастырь, Цыпина гора, Маура-гора и многие другие», - заявил на встрече с президентом Георгий Филимонов.

Также и.о. губернатора хочет строить спортивные сооружения в селах и гостиницы, коих, по его мнению, в Вологодской области недостаточно. Кроме того, Филимонов намерен поднять вопрос о строительстве нового здания для размещения театра для детей и молодёжи в Череповце.

Экономика, по словам ФИлимонова, должна опираться не только на металлургическую и химическую промышленность, но и на АПК.