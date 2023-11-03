ВРИО губернатора Вологодской области сказал, что красивые доклады - это не его путь

Георгий Филимонов, который временно исполняет обязанности губернатора Вологодской области, сказал, что красивые доклады и сидение в в кабинете - это не его путь. Так он отреагировал на критику в социальных сетях, где люди удивились тому, что глава региона занимается контролем насущных проблем вроде прорыва теплотрассы в Вологде и отключения электричества в Грязовце.

"Тут коллеги подсказывают, будто в сети кто-то удивляется: мол, трубы это не губернаторское дело. Не совсем с этим согласен. Чтобы справиться с задачами, которые перед нами стоят, нужно пройти "через землю" и самому в деталях понять, что происходит в области, почему возникают подобные ситуации, как с ними справляются местные власти, и как не допустить подобного в дальнейшем. Довольствоваться красивыми докладами и не вылезать из кабинета - это не наш путь", - написал Георгий Филимонов у себя в ТГ.

Исполняющего обязанности губернатора Вологодской области представят 3 ноября Также в пятницу запланирована встреча Филимонова с экс-Губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, в ходе которой состоится передача дел.