Вологодская баскетболистка объявила о завершении спортивной карьеры

Анна Арестёнок провела в вологодском клубе восемь сезонов, начав выступать за «Вологду-Чеваката» еще в Первенстве детско-юношеской баскетбольной лиги. Затем прошла через молодежную команду, в сезоне 2017-2018 помогла команде выиграть Суперлигу-2.

В 2019 году перешла в московское «Динамо», где провела три сезона. В 2022 году вернулась в Вологду и помогла «Чевакате» завоевать серебряные медали Суперлиги сезона 2022/23. Летом этого года подписала новый контракт с командой.

«Я приняла решение завершить карьеру и искать для себя новые возможности реализации в жизни. Благодарю «Вологду-Чеваката» за возможность проявляться и развиваться. Болельщикам - огромное спасибо за поддержку!»,- сказала Арестёнок в интервью клубной пресс-службе.

На Международной арене Анна завоевала бронзовую медаль Чемпионат Европы 2007 года в составе Молодёжной сборной России.

