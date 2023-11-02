Суд обязал власти Вологды отремонтировать пешеходный мост на Текстильщиков

Прокуратура Вологды проверила информацию в СМИ о состоянии пешеходного моста на улице Текстильщиков и обратилась в суд.

"В ходе проверки выявлены дефекты асфальтобетонного покрытия прохожей части, лестничных сходов, плиты мостового полотна, балок пролётных строений и лестничных сходов пешеходного моста через железнодорожные пути в створе улицы Текстильщиков г. Вологды. По результатам проверки в адрес начальника Департамента городского хозяйства Администрации г.Вологды в июне текущего года внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, однако должных мер по устранению выявленных нарушений закона не принято, в связи с чем прокуратурой города в Вологодский городской суд направлено соответствующее исковое заявление", - пояснили в городской прокуратуре.

Решением Вологодского городского суда исковые требования прокуратуры Вологды удовлетворены и на МКУ «Градостроительный центр г. Вологды» возложена обязанность в течение 1 года со дня вступления решения суда в законную силу выполнить капитальный ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути в створе улицы Текстильщиков.

Пока решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В 2020 году Вологодская организация ООО «МОСТСТРОЙПРОЕКТ» должна была разработать проект ремонта пешеходного моста. Сумма контракта составила порядка 2,4 млн рублей. Дальше проекта работы на пешеходном мосту не сдвинулись. Хотя жители постоянно жалуются на состояние моста. По нему опасно ходить. Асфальт проваливается и образуются дыры. Под мостом железная дорога с сетями высокого напряжения.

Так, в 2019 году читатели Newsvo прислали в редакцию фото рассыпающегося моста. На те места, где мост рушился, были просто наложены металлические пластины, что, естественно, не решило проблему.