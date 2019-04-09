В Вологде разваливается пешеходный мост над железной дорогой

09.04.2019 [Общество]

В Вологде разваливается пешеходный мост над железной дорогой, который соединяет улицу Текстильщиков и Советский проспект. Читатели Newsvo прислали в редакцию фото моста. Городские власти в курсе проблемы, но состояние моста ухудшается с каждым днем и угрожает жизни и здоровью пешеходов.

По словам вологжан, в этом году на те места, где мост рушится, были просто наложены металлические пластины, что, естественно, не решило проблему:

- После обвалившихся дыр и наложения на них просто металлических пластин мост продолжает рассыпаться на глазах. Заплатки на протяжении всего моста, лестница тоже сыпется, оставляя в воздухе только металлические уголки, - рассказала Newsvo Екатерина.

По словам вологжанки, места, где образовались новые дыры, "ремонтировали" около месяца назад, просто закрыв его пластиной, как и другие обвалившиеся участки моста.

- Там были ещё большие провалы, только тонкая арматура висела без асфальта, когда снег сошел. По всему мосту таких пластин достаточно. Я раньше думала, что это специально для усиления мест, где слишком большой износ. А оказывается, всё куда прозаичнее - мост просто рассыпается, - говорит Екатерина.

18-20 марта новые провалы тоже закрыли листами железа. Тем временем мост продолжает разваливаться:

- 4 апреля были только трещины, 5 апреля вечером уже дыры.

Фото сделано 7 апреля.

Тэги: мосты, администрация Вологды

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