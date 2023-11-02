Правительство Вологодской области может уйти в отставку

[ Политика ]

После прихода и.о. губернатора Вологодской области, правительство региона может сложить с себя полномочия в соответствии с процедурой, предусмотренной при трансфере власти. В Уставе Вологодской области такая процедура предусмотрена в двух случаях:

а) по решению Губернатора области;

б) при принятии Президентом Российской Федерации решения об отрешении Губернатора области от должности.

Исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова представят в пятницу, 3 ноября.

Также в пятницу запланирована встреча Филимонова с экс-Губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, в ходе которой состоится передача дел от предыдущего руководителя региона новому.

Ранее NewsVo писал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подал в отставку по собственному желанию. Пока на его место пришел Георгий Филимонов. 

В 2011 году, после того как ушел в отставку Вячеслав Позгалевправительство ушло вслед за ним через два дня

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