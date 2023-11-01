20 млн рублей ушло на сохранение вепсской культуры на Вологодчине

За последние 7 лет было направлено 20 млн рублей на проекты, реализуемые при поддержке губернатора и направленные на сохранение и развитие вепсской культуры и языка.

Среди таких проектов, можно выделить музейную комнату «Вепсская кухня» на базе Тимошинского дома культуры в Бабаевском округе. Там можно увидеть предметы быта вепсов, а также принять участие в мастер-классах по приготовлению национальных блюд. В регионе работают и другие музеи, посвященные вепсской культуре. Кроме того, проводятся занятия по вепсскому языку, на которых можно изучить частушки, песни, считалки и поучаствовать в традиционных играх.

«В 2019 году в Вологодской области было создано Общество вепсской культуры. Это позволило представителям вепсов принимать участие в районных, областных и федеральных грантах и получать финансовую поддержку. Ежегодный межрегиональный этнографический фестиваль вепсской культуры «Древо жизни» – это одно из самых масштабных событий. К нам приезжают вепсы из Карелии и Ленинградской области, а также гости из других регионов», – отметил заместитель губернатора, начальник Департамента внутренней политики Правительства области Евгений Богомазов.

Вепсы – это финно-угорский народ, проживающий на территории Карелии, Ленинградской и Вологодской областей. На данный момент по всей России осталось менее 6000 тысяч представителей народа, а на Вологодчине проживает 513 вепсов. Их язык напоминает финский и венгерский. Еще в давние времена вепсы приняли православие, однако до сих пор с глубоким уважением относятся к природе.