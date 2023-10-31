Стоимость туров в Великий Устюг выросла на 15%

По данным туроператора «Алеан» туры в Великий Устюг подорожали на 10% при размещении в местных гостиницах и отелях и на 15% при проживании в самой Вотчине Деда Мороза.

При этом спрос на путешествия на родину Деда Мороза увеличился на 50-60%, как сообщают российские туроператоры. Специалисты отмечают, что причиной подобного роста может являться снижение спроса на туры в конце сентября прошлого года в связи с объявлением частичной мобилизации.

«Объемы два раза превышают показатели аналогичного периода прошлого года, а туров с заездом с 31 декабря по 3 января продано на 61% больше, чем в 2022 году. Активнее всего раскупают путешествия с проживанием непосредственно в вотчине. По нашим прогнозам, всплеск спроса еще впереди, интерес к турам в Великий Устюг вырастет после ноябрьских праздников. Катализатором спроса всегда становится освещение в прессе дня рождения Деда Мороза 18 ноября», — отмечает PR-директор компании «Алеан» Ирина Романова.

Специалисты советуют покупать путевки в Великий Устюг на Новый год до декабря, так как к тому времени могут закончиться билеты на поезда.

Ранее NewsVo писал о том, что в Великом Устюге самая высокая стоимость ночи в отеле или квартире.