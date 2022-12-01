Великий Устюг оказался самым дорогим городом в рейтинге популярных северных направлений

Российский сервис бронирования отелей и квартир Tvil.ru на основании данных бронирования определил самые северные места, куда туристы отправятся в декабре. На первом месте по популярности оказалась Карелия и ее столица Петрозаводск, на втором месте Карельский город Сортавала. Спросом также пользуется Мурманск, Иркутск и Выборг. На шестом месте по популярности среди туристов, любящих северную зиму оказалась Вологда. Средняя стоимость ночи в областной столице составляет 2934 рубля. Обычно люди из других городов отдыхают здесь не больше трех дней.

Примерно столько же люди тратят на поездку в Великий Устюг. Родина Деда Мороза также вошла в топ-10 популярных северных направлений. Только вот переночевать в этом городе оказалось почти в пять раз дороже, чем в Вологде. Средняя стоимость ночевки в Великом Устюге составляет 10379 рублей. Это самая высокая цена среди северных городов, попавших в рейтинг. Так, например, в Сортавале ночь стоит в среднем 7729 рулей, а в Иркутске 2 402 рубля.

Десять популярных северных направлений для встречи зимы по версии сервиса бронирования:

Петрозаводск, Карелия ― 5896 р. / 3 ночи* Сортавала, Карелия ― 7729 р. / 2 ночи Мурманск, Мурманская область ― 4790 р. / 3 ночи Иркутск, Иркутская область ― 2402 р. / 2 ночи Выборг, Ленинградская область ― 7473 р. / 2 ночи Вологда, Вологодская область ― 2934 р. / 3 ночи Красноярск, Красноярский край― 2988 р. / 4 ночи Южно-Сахалинск, Сахалинская область― 4393 р. / 5 ночей Великий Устюг, Вологодская область ―10379 р. / 3 ночи Петропавловск-Камчатский, Камчатский край ― 3255 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки