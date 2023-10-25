На маршруте №28 в Вологде добавили один рейс после жалоб на отмену "двадцатки"

На маршруте №28 в Вологде добавлен дополнительный рейс в утренние часы

В Департаменте городского хозяйства пояснили, что это позволит сократить интервалы движения утром, когда жители районов Горка и Телецентр уезжают на работу и на учёбу.

"С 17 октября, автобус №20, который ранее также ходил в Лосту, изменил свой маршрут. Теперь он начинает движение от остановки «6 мкр» в районе «Элмы». Вологжане высказывали мнение, что им стало сложнее добираться на работу и учебу на автобусе, поскольку интервал движения автобуса №28 в утренние часы составлял 25-40 минут. Запуск дополнительного утреннего маршрута должен частично снять эту проблему. Самый оптимальный вариант – доехать на автобусе №28 до остановки Текстильщиков, расположенной на улице Беляева, и пересесть на автобус №20. Поскольку оба маршрута обслуживает муниципальный перевозчик, то владельцам карты «Электронная Вологда» (электронный кошелек, ученическая/школьная, учебная/студенческая, «Забота») доступна бесплатная пересадка в течение 30 минут с момента первой оплаты", - пишет газета Вологда.РФ.

При проезде в обратном направлении, от мкр ПЗ в сторону Лосты, пересадка с маршрута №20 на маршрут №28 возможна на остановках «Беляева» и «ДК Льнокомбината». Транспортная доступность Лосты также обеспечена автобусами маршрута №1 (Лоста – Щетинина), который также обслуживает муниципальный перевозчик. Пояснили городские власти.

Ранее NewsVo писал, что жители сразу нескольких микрорайонов Вологды и пригорода остались без двадцатого автобуса, после того, как было запущено движение на улице Поэта Романова. Власти города просто решили поменять маршрут. В итоге у жителей Горок, Телецентра и улицы Можайского остался только 28 автобус. Жителям Лосты повезло чуть больше, у них есть еще единица. Администрация города оправдывает свое решение результатами научно-исследовательской работы. Жители обратились в приемную президента.

Без двадцатого автобуса остался также и пригородный поселок Харачево, у которого нет транспортного сообщения с Вологдой кроме городского.