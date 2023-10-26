В Вологде вынесен приговор за мошенничество в отношении бывшего бизнесмена, который строил бассейн

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 46-летнего жителя Московской области.

Бывший индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество, путем обмана, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу, являясь лицом, участвующим в деле).

"Следствием и судом установлено, что в 2013 году между коммерческой организацией и муниципальным автономным Учреждением «Стадион «Динамо» был заключен ряд договоров на выполнение работ по капитальному ремонту здания плавательного бассейна, расположенного в городе Вологда, благоустройству прилегающей территории и озеленению, строительстве теннисного корта, за счет привлечения собственных денежных средств. В связи с неисполнением заказчиком условия по договорам о своевременной оплате выполненных работ, в последующем в суде рассматривались иски коммерческой организации о расторжении договоров и взыскании задолженности. Фигурант, с 2012 года занимавший должность заместителя генерального директора по правовым вопросам в организации - подрядчике, оценив ее потери в сумму порядка 18 млн рублей, изготовил ряд подложных документов с заведомо для него содержащих недостоверные сведения, и предоставил их в суд", - сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

Противоправная деятельность злоумышленника была выявлена в ходе оперативных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Вологодской области, по материалам которых следствием было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования на имущество фигуранта (автомобиль бизнес-класса и денежные средства) был наложен арест на сумму 2,9 млн рублей.

Приговором суда подсудимому назначено наказание за покушение на мошенничество в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 500 тыс. рублей. От наказания в виде обязательных работ на срок 400 часов, назначенного за фальсификацию, подсудимый освобожден, в связи с истечением срока давности уголовного преследования.