В Вологде открылась выставка вологодских художников «Метаморфозы»

На прошлой неделе в художественном отделе Вологодского музея-заповедника открылась выставка «Метаморфозы» вологодских художников Татьяны Соколовой и Константина Соколова.

Выставка состоит из 80 работ, расположившихся в двух залах: по одному на каждого художника. Художественные произведения Татьяны Соколовой – это текстильные коллажи, картины, фантазийные войлочные композиции, оригинальные, сложносочиненные платья и аксессуары. Константин Соколов работает в совершенно другой технике – папье-маше. Он уделяет внимание образам птиц, львов, растительным орнаментам. Некоторые его работы из бумаги и картона не отличить от изделий из дерева или металла.

Выставка продлится до 4 февраля 2024 года. Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

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Ранее корреспондент NewsVo пообщался с Татьяной Соколовой о ее творчестве.