Дизайнер Татьяна Соколова: «Хочется донести вспышку цвета»

Выставка текстильных коллажей «Красное-прекрасное» открылась в Центре ремёсел в Вологде. Корреспондент NewsVo побеседовал с автором работ Татьяной Соколовой.

- Здравствуйте, Татьяна Христофоровна! Буду расспрашивать вас про лоскутное шитьё…

- Думаю, что мы обидим лоскутниц, если назовём мои работы лоскутным шитьём. Всё-таки я больше позиционирую себя как художник и работаю с тканью как с живописью. У лоскутников всё по-другому, например, важна аккуратность, строчечка в строчечку, уголочек в уголочек. У них геометрические рисунки. А в моих работах другие художественные и творческие задачи и темы. Это натюрморты, пейзажи и свободные композиции.

- Тогда как правильно назвать то, что вы делаете?

- Это текстильный коллаж.

Татьяна Соколова - профессиональный дизайнер, художник декоративно-прикладного искусства. Панно «Райские кущи»

- На вашей выставке, которая проходит сейчас в Центре ремёсел - тысяча оттенков красного цвета! Почему именно этот цвет?

- Лето у нас было хорошее, яркое, а осень начинает всех понемножку печалить. Это время пледов, горячего чая, переосмысления. Красный цвет на человека очень сильно влияет. В интерьере, в одежде. Это психология цвета. Выставка «Красное-прекрасное» для того, чтобы нам всем напомнить - жизнь прекрасна! Хочется донести до людей эту вспышку цвета, погрузить всех в энергию тепла и здоровья.

Панно «Сирин». Татьяна Соколова

- Как давно вы занимаетесь текстильными коллажами?

- Именно к текстильному коллажу я пришла, наверное, лет десять назад. Но то, что я стану художником - было определено с самого раннего детства. У меня даже в мыслях не было никакой другой профессии. Не металась с выбором. Я всегда очень любила рисовать. Это было не просто хобби, а призвание, моя жизнь. Оно проявлялось в самых разных мелочах. Даже в детском саду после занятий разложить карандаши по цвету для меня было счастье.

Панно «Первый снег». Татьяна Соколова

В какой-то момент я увлеклась народной куклой, участвовала во всевозможных выставках. Потом меня захлестнула кукла американская. Тильды, конечно, тоже мимо не прошли. Но основное моё направление – традиционный народный костюм в современной интерпретации. Его я делала и на заказ, и для себя, и просто на продажу, и как творческие работы для экспозиций. Это авторские костюмы, но их основа – традиции.

Однажды, когда я декорировала платья, подумала, почему бы не сделать декор как отдельный объект. Так я начала делать текстильные панно. Не бывает так, что сделал одну вещь и остановился, мысль сразу идёт дальше.

Авторское платье « Моя деревня». Татьяна Соколова

- В чём вы находите вдохновение?

- Очень люблю русский авангард, иконопись, лубок. Оттуда я черпаю и вдохновение, и всевозможные мысли. Понятно, что и современная жизнь влияет - музыка, театр, кино. Наполнение идёт со всех сторон, впитываешь в себя как губка. Например, невозможно пройти мимо опавших осенних листьев, хочется сфотографировать, потому что это очень красиво. Влияет, конечно, и насмотренность - музеи, выставки. В какой-то момент насмотренность становится настолько велика, что она «выплёскивается» на работы. Это уже обратная связь.

Фрагмент одеяла, в котором использованы в том числе и техника валяния шерсти, и джинсы, и бабушкин коврик

- Как создаются ваши работы? Это экспромты?

- Некоторые, глядя на мои панно, думают, что это такая спонтанная и эмоциональная работа. Отчасти это так, но эскизы я всё же делаю, потому что работа должна быть композиционно выстроена и должна быть задана цветовая гамма.

Когда у меня складывается идея и рисунок, то я начинаю этот рисунок выкладывать из разных тканей, а затем фотографирую. Таких снимков на этапе подбора тканей бывает до тысячи. Это процесс долгий и очень трудоёмкий.

- Зачем нужно фотографировать?

- Тут идёт работа… У меня эскизы в цвете, то есть я примерно предполагаю, какая должна быть цветовая гамма, но я пробую разные варианты. Запомнить их все невозможно, поэтому снимаю. Потом всё это отсматриваю и выбираю наиболее выразительные. Из всего фотоматериала может остаться только несколько вариантов, их потом и дорабатываю. И уже когда ткани подобраны, начинается живой, творческий и очень важный процесс.

Шью я вручную, стараюсь не прятать край ткани, все нитки и стежки наружу, так как это придает работе живость и рукотворность. Это мой приём и мне так нравится больше. Мне хочется, чтобы от моих работ шло тепло и эмоция добра. Хочется, чтобы зритель остановился, почувствовал жизнь, мир, воздух, солнце.

Фрагмент панно «Солнце красное». Татьяна Соколова

- В ваших работах много очень интересных, необычных тканей. Где и как вы их выбираете?

- Я коллекционирую ткани и пуговицы советского периода. Часто ткани мне отдают друзья. Иногда я специально состариваю ткани, для этого есть много приёмов. Мои работы состоят из маленьких кусочков и у каждого из них своя история.

- На выставке в прошлом году видела ваши работы в технике цианотипия – это такая особая ручная фотопечать, которая придаёт ткани цвета разных оттенков синего и голубого…

- Да. Это очень непростая техника, она требует особых навыков. Применяю её для декора платьев в основном. На мой взгляд, она наиболее интересна в объёме, а не на плоскости. Техник очень много! Вот сейчас, например, у меня рождается новая техника – ткань и акрил.

- Мы сможем увидеть её на ближайших выставках?

- Да. Надеюсь, что достаточно скоро.

Авторское платье «Синие цветы», созданное с использованием ручной фотопечати - « цианотипия ». Татьяна Соколова

- Когда вы работаете с одеждой, в неё вы тоже изначально закладываете какую-то идею?

- Это обязательно коллекция. Одиночных вещей я не делаю. Закладываю тему. Например, делала для детей коллекцию «Ситцевое лето». Это были десять платьев для модельного агентства. Я взяла всего несколько тканей в мелкий-мелкий цветочек, опять же отсыл в народность, в традиции и смоделировала в современной интерпретации.

Часто идеи навевает наша северная природа. Полевые цветы – они же такие красивые! Это ведь такая у нас нежная северная красота. Такая неяркость, приглушенность. И я подумала: «Почему бы и нет! Почему бы деткам не дефилировать в красивых летних ситцах?!» Ну и там смешение фактур, пропорций, так и родилась детская коллекция.

Детские платья из коллекции «Ситцевое лето»

- Что самое важное и увлекательное для вас в творческом процессе?

- В творческом процессе все важное. Это идеи, которых очень много и хочется все воплотить. И истории, которыми хочется поделиться. Но самое главное и важное - это отклик в моей душе и неравнодушие к миру.

Панно «На первом месте любовь. Всё остальное на своём». Татьяна Соколова.

Выставка художественного текстиля «Красное прекрасное» работает до 8 ноября в Центре ремёсел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20, с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу и воскресенье с 10:00 до 17:00.

Стоимость посещения - 50 рублей, с экскурсией по зданию - 100 рублей с человека.