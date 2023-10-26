Главой Череповецкого района стала Леонилла Кисилева

[ Политика ]

Депутаты Муниципального Собрания избрали главу Череповецкого района. Решением большинства депутатов главой Череповецкого района избрана Леонилла Киселева.

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Леонилле Кисилевой 54 года, она окончила череповецкий филиал Санкт-Петербургского института бизнеса и права, с 2017 года возглавляет Мяксинское поселение. 

В этом году, женщина, будучи главой поселения осудила налогоплательщиков, которые не захотели скидываться на контейнерные площадки. Глава не смогла изыскать средства в поселении на обустройство площадок. В итоге, администрация поселения проиграла суд. Людям было предложено софинансировать площадки.

"Средств в бюджете, естественно, таких нет. С 2019 года участвуем в проекте Народный бюджет, установлено 26 площадок. Сейчас есть возможность принять участие в проекте района «Моя деревня». Что в этом плохого, если область и район даёт такую возможность? А сдавать деньги, дело добровольное ! Кто не хочет - не надо! " - написала летом этого года Леонилла Киселева тем, кто возмутился, что государству не хватает налогов на выполнение своих обязательств и объявляются еще дополнительные сборы. 

 

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