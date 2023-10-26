Главой Череповецкого района стала Леонилла Кисилева

Депутаты Муниципального Собрания избрали главу Череповецкого района. Решением большинства депутатов главой Череповецкого района избрана Леонилла Киселева.





Леонилле Кисилевой 54 года, она окончила череповецкий филиал Санкт-Петербургского института бизнеса и права, с 2017 года возглавляет Мяксинское поселение.

В этом году, женщина, будучи главой поселения осудила налогоплательщиков, которые не захотели скидываться на контейнерные площадки. Глава не смогла изыскать средства в поселении на обустройство площадок. В итоге, администрация поселения проиграла суд. Людям было предложено софинансировать площадки.