Главой Череповецкого района стала Леонилла Кисилева

Депутаты Муниципального Собрания избрали главу Череповецкого района. Решением большинства депутатов главой Череповецкого района избрана Леонилла Киселева.
Леонилле Кисилевой 54 года, она окончила череповецкий филиал Санкт-Петербургского института бизнеса и права, с 2017 года возглавляет Мяксинское поселение.
В этом году, женщина, будучи главой поселения осудила налогоплательщиков, которые не захотели скидываться на контейнерные площадки. Глава не смогла изыскать средства в поселении на обустройство площадок. В итоге, администрация поселения проиграла суд. Людям было предложено софинансировать площадки.
"Средств в бюджете, естественно, таких нет. С 2019 года участвуем в проекте Народный бюджет, установлено 26 площадок. Сейчас есть возможность принять участие в проекте района «Моя деревня». Что в этом плохого, если область и район даёт такую возможность? А сдавать деньги, дело добровольное ! Кто не хочет - не надо! " - написала летом этого года Леонилла Киселева тем, кто возмутился, что государству не хватает налогов на выполнение своих обязательств и объявляются еще дополнительные сборы.