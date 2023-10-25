В Вологодской области растет заболеваемость коклюшем

В Вологодской области подтверждено 40 случаев коклюша, 19 из них зарегистрировано в Череповце. При этом за весь прошлый год был зарегистрирован всего один случай данного заболевания.



Главный эпидемиолог области Татьяна Курганова говорит, что коклюш - это не детская инфекция, ей болеют и взрослые. Рост заболеваемости отмечается каждые 4-5 лет. Сейчас коклюш зарегистрирован в Вологде, Череповце и некоторых районах.



По словам Татьяны Кургановой периоды подъема заболеваемости коклюшем обусловлены тем, что формируется прослойка непривитых детей. От вакцинации отказывают родители. Это создает благоприятный климат для распространения инфекции.

Коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordatella pertussis. Несмотря на широкое использование вакцинации, уровень заболеваемости коклюшем очень высок и в мире, и в России. Коклюш характеризуется приступами спазматического кашля, интоксикацией и преимущественным поражением дыхательных путей.

Источником инфекции является человек, больной или носитель. Главным признаком классического коклюша являются повторяющиеся приступы спазматического кашля. Обычно на фоне общего удовлетворительного состояния, легкого насморка и небольших подъемов температуры тела появляется сухой кашель. На протяжении 2-х недель он постепенно усиливается. Первый приступ кашля с репризой – это сигнал перехода коклюша в спазматическую стадию, длящуюся от 2-х недель до месяца.

Осложнения коклюша наиболее часто наблюдаются у детей младше 1 года, с повышенным риском тяжелого течения у недоношенных младенцев. Чаще всего коклюш вызывает осложнения, связанные с развитием вторичной бактериальной инфекции.

Бактериальная пневмония - наиболее частое осложнение коклюша. Бронхит, плеврит, эмфизема, коллапс легкого; гипоксия. У детей раннего возраста коклюш может способствовать развитию бронхоэктатической болезни.

Единственной мерой активной профилактики на сегодняшний день является вакцинация. Коклюшная цельноклеточная вакцина (АКДС) впервые создана более 70 лет назад. С ее помощью удалось резко снизить заболеваемость и тяжесть коклюша, но заболеваемость все равно остается высокой. Таковы данные Роспотребнадзора.

Ранее NewsVo писал, что в Шекснинском районе зарегистрировано два случая коклюша среди детей.