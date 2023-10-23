В Шекснинском районе зарегистрировано два случая коклюша среди детей

В Шекснинском районе зарегистрировано 2 случая заболевания коклюшем.

"Маленькие пациенты вместе с мамами госпитализированы в областную больницу. У одного ребенка состояние средней тяжести. Напомним, для коклюша характерны длительный спазматический кашель, поражение дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Основной причиной заболевания является отказ матери от прививок. В настоящее время все маленькие дети должны прививаться от коклюша, начиная с трёх месяцев в соответствии с Национальным календарём прививок. В нашем районе от этой инфекции не привито 40 детей", - сообщает районная газета "Звезда".

Коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordatella pertussis. Несмотря на широкое использование вакцинации, уровень заболеваемости коклюшем очень высок и в мире, и в России. Коклюш характеризуется приступами спазматического кашля, интоксикацией и преимущественным поражением дыхательных путей.

Источником инфекции является человек, больной или носитель. Главным признаком классического коклюша являются повторяющиеся приступы спазматического кашля. Обычно на фоне общего удовлетворительного состояния, легкого насморка и небольших подъемов температуры тела появляется сухой кашель. На протяжении 2-х недель он постепенно усиливается. Первый приступ кашля с репризой – это сигнал перехода коклюша в спазматическую стадию, длящуюся от 2-х недель до месяца.

Осложнения коклюша наиболее часто наблюдаются у детей младше 1 года, с повышенным риском тяжелого течения у недоношенных младенцев. Чаще всего коклюш вызывает осложнения, связанные с развитием вторичной бактериальной инфекции.

Бактериальная пневмония - наиболее частое осложнение коклюша. Бронхит, плеврит, эмфизема, коллапс легкого; гипоксия. У детей раннего возраста коклюш может способствовать развитию бронхоэктатической болезни.

Единственной мерой активной профилактики на сегодняшний день является вакцинация. Коклюшная цельноклеточная вакцина (АКДС) впервые создана более 70 лет назад. С ее помощью удалось резко снизить заболеваемость и тяжесть коклюша, но заболеваемость все равно остается высокой. Таковы данные Роспотребнадзора.