В Вологде за пешеходными переходами теперь следит дрон

[ Общество ]

В Вологде за пешеходными переходами теперь следит дрон. Об этом рассказал начальник департамента дорожного хозяйства Вологодской области Андрей Накрошаев. 

"В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» мы регулярно проводим рейды с использованием квадрокоптера. На этот раз такие мероприятия прошли в Вологде. Сегодня фиксировались нарушения на нерегулируемых пешеходных переходах. По итогам рейда составлено 5 административных дел на водителей, которые пренебрегают правилами безопасного вождения и не пропускают пешеходов", - сказал 25 октября Андрей Накрошаев. .

Он выложил видео, где видно, что квадрокоптер фиксирует нарушителей, которые не пропускают пешеходов и уже на следующем перекрестке их останавливают сотрудники ГИБДД. 

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дороги ПДД дроны квадракоптеры
 

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