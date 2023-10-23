В Вологодской области выделят 2,5 млрд на развитие культуры и архивного дела

В Законодательном собрании области прошли «нулевые» чтения бюджета, в рамках которых депутаты обсудили параметры и основные направления госпрограммы развития культуры и архивного дела. На эти цели в 2024 году будет направлено 2,443 миллиарда рублей из федерального и областного бюджета, что на 30 миллионов больше, чем в прошлом году.

Средства выделяются на техническое оснащение культурных учреждений, ремонтные работы, проведение массовых мероприятий, комплектование книжных фондов. Также продолжится реализация проекта «Культура малой родины», в том числе «Театры – детям», и развитие модельных библиотек в рамках проекта «Культура». Кроме того, 712 тысяч рублей запланировано на оздоровление детей-сирот, обучающихся в колледжах, подведомственных Департаменту культуры.

Другим важным направлением является проект «Детская школа искусств – вектор развития»: более 65 млн выделено на ремонт и оснащение школ для развития талантов юных вологжан.