Вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском саду города Вологды

[ Общество ]

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в детском саду №38 «Красная шапочка» г. Вологды. Сообщают в департаменте здравоохранения Вологодской области.

Дети и воспитатели с признаками отравления проходят амбулаторное лечение, три человека направлены в Вологодскую областную инфекционную больницу. Уточнили в департаменте.

Ранее NewsVo писал, что в Шекснинском районе зафиксирована заболеваемость пневмонией во втором учебном учреждении. Также В Роспотребнадзоре подтвердили один случай сальмонеллеза в пятой школе Вологды. Там проведены дезинфекционные мероприятия.

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