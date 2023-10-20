В Вологодской области мужчина, избивший топором собаку, пытался уйти от наказания

Мужчина, забивший топором собаку, стал уклоняться от своего наказания и получил реальный срок.

В августе в Кичменгско-Городецком районе суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на жестокое обращение с животным.

Как NewsVo сообщал ранее, 15 марта этого года он, будучи пьяным, подошел к своей собаке, которая была привязана к сарайке, и нанёс ей несколько ударов топором. Думая, что собака умерла, он оттащил ее к дороге и закидал снегом. Пёс чудом остался жив: его обнаружила местная жительница, которая позвонила своей подруге, а та обратилась к волонтёрам общества защиты животных.

Подсудимый признал вину. Ему назначили наказание в виде 260 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

"Однако осужденный из 260 часов отработал только 11 часов. Более отбывать наказание не стал. Мировой судья удовлетворил постановление начальника Кичменгско-Городецкого МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области о замене наказание в виде обязательных работ более строгим видом наказания и заменил осужденному не отбытую часть наказания в виде обязательных работ на наказание в виде лишения свободы сроком на 31 день с отбыванием наказания в колонии-поселения", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Статьей 30 УИК РФ установлено, что осужденный признается злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ, если он более двух раз в течение месяца не вышел на обязательные работы без уважительных причин; более двух раз в течение месяца нарушил трудовую дисциплину; скрылся в целях уклонения от отбывания наказания.

