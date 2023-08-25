В Кичменгско-Городецком районе осудили мужчину, который ударил своего пса топором

В Кичменгско-Городецком районе суд вынес приговор 45-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на жестокое обращение с животным.

Как NewsVO сообщал ранее, 15 марта этого года он, будучи пьяным, подошел к своей собаке, которая была привязана к сарайке, и нанёс ей несколько ударов топором. Думая, что собака умерла, он оттащил ее к дороге и закидал снегом. Пёс чудом остался жив: его обнаружила местная жительница, которая позвонила своей подруге, а та обратилась к волонтёрам общества защиты животных.

Подсудимый признал вину. Ему назначили наказание в виде 260 часов обязательных работ, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.