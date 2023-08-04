В Кичменгско-Городецком району мужчину будут судить за то, что он ударил топором свою собаку

[ Происшествия ]

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №50 будет разбираться в уголовном деле по факту жестокого обращения с животными.

В покушении на жестокое обращение обвиняется 45-летний житель Кичменгско-Городецкого района. 15 марта этого года он будучи пьяным, подошел к своей собаке, которая была привязана к сарайке и нанес ей несколько ударов топором. Думая, что собака умерла, он оттащил ее к дороге и закидал снегом.

Собака чудом оказалась жива.

Животное обнаружила местная жительница и сразу позвонила своей знакомой, а та обратилась к волонтерам общества защиты животных.

Судье предстоит разобраться в обстоятельствах дела и дать правовую оценку действиям обвиняемого.
 

Теги: собаки жестокое обращение с животными
 

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