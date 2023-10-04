В Соколе будут точечно отрабатывать ситуацию с отоплением

Ситуацию с отоплением в Соколе городские власти будут отрабатывать точечно. Такую задачу главе Сокольского округа Юрию Васину поставил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на личной встрече. Сообщают в правительстве Вологодской области.

По словам Юрия Васина, все работы по капитальному ремонту участка тепловой сети от центральной бойлерной до узла № 5 по Советскому проспекту, 23 в Соколе (так называемая «Архангельская ветка») были завершены в минувшие выходные. На приведение в порядок было выделено 50 млн рублей.

Практически все дома подключены к централизованной системе теплоснабжения. Сейчас продолжают работать представители управляющих компаний, которые устраняют причины завоздушивания внутридомовых систем отопления.

«Контракт по ремонту «Архангельской ветки» практически закрыт. У нас остается один дом 68 по улице Советской. 80 квартир еще не подключены к системе теплоснабжения из-за проведения работ по реконструкции дорожной сети и выносу тепловых сетей. Специалисты на месте трудятся активно, усилены бригады МУП «Коммунальные системы». Сегодня все завершим, а завтра – дадим тепло в доме», - рассказал глава Сокольского округа Юрий Васин.

Губернатор области обратил внимание на то, что, несмотря на завершение работ, в онлайн-приемную и в личные сообщения в социальных сетях главе региона поступают жалобы от сокольчан. В частности, жители дома 7 по улице 40-летия Октября сталкиваются с низкими температурами в квартирах. При этом управляющая компания неоднократно выезжала и устраняла завоздушивание системы отопления. Глава округа заверил, что о ситуации в доме знает, и вопрос уже решается.

«Обращения по поводу низких температур в квартирах Сокола продолжают приходить. Нельзя давать формальные, бездушные ответы людям. Необходимо выезжать на места и точечно отрабатывать вопросы сокольчан. Уверен, те объемы средств, который мы выделили городу, дадут тот эффект, который ждут жители – Сокол пройдет отопительный сезон без серьезных аварийных ситуаций. Жду от вас завтра звонок с докладом о подключении всех потребителей к центральному отоплению по «Архангельской ветке»», - резюмировал губернатор области Олег Кувшинников.

Ранее NewsVo писал, что жители Сокола не могли дождаться отопления.