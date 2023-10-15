В Соколе к вечеру 15 октября должно появиться отопление

В Соколе сегодня должно появиться отопление на улицах, где шел ремонт.

Ранее NewsVo писал, что жители Сокола не могут дождаться отопления. Они пишут в социальных сетях о том, что сети не выдерживают включенные обогреватели, детские сады без тепла. Администрация города пообещала дать тепло к 15 октября.

Запитывание системы уже началось. Сообщил глава Сокольского округа Юрий Васин.Постепенно батареи начнут прогреваться в квартирах горожан. Если к завтрашнему дню этого не произойдет – необходимо обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом.

Тем временем на проблеме успели пропиариться депутаты. 13 октября лидер вологодских коммунистов Александр Морозов решил задать вопрос властям о том, когда же, наконец, появится тепло в домах сокольчан. Пообещал взять ситуацию на контроль и разобраться с ситуацией. 13 в пятницу - очень своевременно. Стоит отметить, что сокольчане говорили о проблеме почти целый месяц. На нее даже обратил внимание губернатор. И вот когда все органы власти уже включились в проблему, после сотен сообщений в социальных сетях ви в СМИ, появился Александр Морозов. Возникает закономерный вопрос о том, где он был раньше.

Тем временем, новые трубы протяженностью 981 м смонтированы и установлены на 37 опорах из железобетонных конструкций, выполнен монтаж двух эстакад, протяженность каждой 21 м.

Управляющие компании оповещены о начале работ по промывке и дальнейшей подаче горячей воды в систему отопления.