Жители Сокола встретили первый снег без отопления

Жители Сокола не могут дождаться отопления. Они пишут в социальных сетях о том, что сети не выдерживают включенные обогреватели, детские сады без тепла и спрашивают, где Роспотребнадзор.

По сообщениям местных жителей, тепла нет в трёх детских садах и одной школе.

«Кто ответит за отсутствие отопления в городе? Электросети не выдерживают такого напряжения! Детские сады без отопления! Где Роспотребнадзор? Все допустимые нормы нарушаются: сырость, плесень. Выходите с проверкой в садики! Дети мёрзнут, обогреватели не справляются!» — пишут жители в паблике "Сокольские сплетни".

Подобных сообщений десятки. Страдают жители десятков жилых домов.

«На замену теплотрассы денег раньше не нашли. На всё находили, а на теплотрассу нет, а на дворе через шесть дней Покров. Чистый кошмар, бедные дети, старики, да и все замёрзли. Вдобавок свет вырубает, закоренелому двоечнику понятно, отчего. Предлагают лишнюю электротехнику отключить, либо сидеть без света», - возмущаются сокольчане.

Администрация муниципалитета говорит, что на объекте работает бригада сварщиков. Делаются присоединения к магистрали существующих квартальных сетей. Это ответвления теплопровода на Центр народной культуры «Сокольский», а также на жилые дома по Советскому проспекту: