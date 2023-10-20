Вологжан приглашают обсудить, каким будет сквер у картинной галереи

Лаборатория городской среды города Вологды приглашает горожан в ближайшую среду, 25 октября в 18:00 на презентацию и обсуждение концепций развития центральных пространств Вологды — сквера у картинной галереи и прилегающих улиц Мира, Батюшкова и проспекта Победы.

Чтобы принять участие во встрече, необходимо заранее зарегистрироваться по ссылке.

Встреча состоится в Вологодской областной картинной галерее: ул. Мира, д.34, в зале на 5 этаже.

Как поясняют в лаборатории, концепции разработаны на основе предпроектного исследования, проектных встреч и обсуждений.

В январе этого года стало известно, что у картинной галереи могут спилить голубые ели. Вопрос о благоустройстве сквера перед открывшейся в конце декабря после шестилетнего ремонта на Мира, 34 областной картинной галереи был задан на пресс-конференции мэру Вологды.

Сергей Воропанов ответил, что вопрос о благоустройстве этого пространства обсуждался. Благоустройство может начаться в этом году. При выполнении работ скорее всего будет спилено 10 голубых елей, так как они выглядят уже не так презентабельно, как десятилетия назад и скорее портят, чем украшают окрестности галереи.