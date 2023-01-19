Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить

19.01.2023 [Общество]

Голубые ели около картинной галереи спилят в Вологде. Пишет портал ГородВо.По информации издания в новой концепции благоустройства сквера эти деревья не предусмотрены.

Вопрос о благоустройстве сквера перед открывшейся в конце декабря после шестилетнего ремонта на Мира, 34 областной картинной галереи был задан на пресс-конференции мэру Вологды.

Сергей Воропанов ответил, что вопрос о благоустройстве этого пространства обсуждался. Благоустройство может начаться в этом году.  При выполнении работ скорее всего будет спилено 10 голубых елей, так как они выглядят уже не так презентабельно, как десятилетия назад и скорее портят, чем украшают окрестности галереи. 

 

Тэги: ели, благоустройство, деревья

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Голубые ели около картинной галереи в Вологде могут спилить
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