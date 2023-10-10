ЦБ приостановил выпуск новой банкноты в 1000 рублей после возмущений верующих

Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей



"В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила", - сообщили в ЦБ.

Решение было принято после возмущений православных верующих. На банкноте изображен храм без крестов. Зато есть мусульманский полумесяц.

Обновленная купюра в 1000 рублей была посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны - Никольская башня Нижегородского Кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, здание которого раньше принадлежало церкви и на банкноте выглядит, как храм без крестов. Также на купюре изображена башня Сююмбике на территории Казанского Кремля (на ней есть полумесяц), Музей археологии и этнографии в Уфе. Преобладающий цвет банкноты остался сине-зеленым.

Ранее NewsVo писал, что Банк России 16 октября 2023 года ввел в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.