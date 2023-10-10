В России введены в оборот новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей

[ Общество ]

Банк России 16 октября 2023 года вводит в обращение модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей.

Обновленные банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.

"Банк России использует в оформлении модернизированных банкнот достопримечательности федеральных округов. Тысячерублевая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной стороне отображены Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе. Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа — Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде", - сообщили в ЦБ.

Банкноты сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной.

Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Теги: купюры номинал банкноты
Фото: ЦБ
 

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