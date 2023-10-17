В Никольске школьники создали мультфильм по рассказу Александра Яшина

[ Культура ]

Вышел новый выпуск детской передачи «Сказки с ОКцентом», посвященный творчеству Александра Яшина. Ведущая тетушка Задора вместе с школьником Ростиславом отправилась в деревню Блудново – родину писателя, чтобы узнать какими закличками провожали журавлей на юг. Кроме того, в выпуске представлен мультфильм по мотивам рассказа Александра Яшина «Журавли», героев которого озвучивали ребята из анимационной студии «Сказки с ОКцентом».

Проект «Сказки с ОКцентом» был создан в Центральной районной библиотеке им. Г. Н. Потанина в 2021 году при поддержке Департамента культуры Вологодской области и направлен на популяризацию сказок и произведений вологодских писателей.

Теги: сказки мультфильмы школьники писатели
 

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