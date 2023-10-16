Череповчанин отсудил у «ВАЙЛДБЕРРИЗ» деньги за возврат

Череповчанин отсудил у ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» деньги за возврат товара. Мужчина заказал черные мужские носки, но ему пришли белые.

Белые носки мужчина не хотел, поэтому решил отказаться от товара. Сотрудник пункта выдачи оформила возврат товар как возврат с браком или с ошибкой комплектации. В этот же день с него были удержаны 75 рублей за возврат товара.

Мужчина написал претензионное письмо. Однако маркетплейс не захотел возвращать деньги. Там ответили, что неверное вложение товара не подтверждено при его передаче и проверке на складе. При этом мужчина фотографировал неверный товар, и сотрудница пункта указала основания для возврата.

Череповчанин обратился с иском в суд. Ответчик в судебное заседание не явился.

"Судья пришел к выводу о том, что поскольку потребителю передан приобретенный дистанционным способом товар, несоответствующий условиям договора, а требования об отказе от договора заявлены в день получения товара, товарный вид, потребительские свойства товара сохранены (опровержение доводов истца ответчиком не представлено), товар не имеет индивидуально-определенных свойств, о возврате денежных средств заявлено при отказе от товара, истцом соблюдены условия на право отказа потребителя от товара, приобретенного дистанционным способом в течение 7 дней со дня его передачи, при осуществлении дистанционной продажи товаров ООО «ВАЙЛДБЕРРИЗ» допустило нарушение действующего законодательства, а именно удержало денежные средства потребителя в счет обратной доставки при отказе от товара, не соответствующего заявке, учитывая отсутствие доказательств удовлетворения требований потребителя, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию необоснованно удержанные с истца денежные средства за обратную доставку в размере 75 рублей", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Мировой судья Вологодской области по судебному участку №66 иск череповчанина удовлетворил, взыскал с ответчика в пользу истца 75 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами - 2 рубля 28 копеек, штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя – 38 рублей 64 копейки и почтовые расходы, связанные с отправлением процессуальных документов, - 312 рублей 24 копейки.