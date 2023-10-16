В Вологде вспышка сальмонеллеза в одной из школ

[ Общество ]

В Вологде обнаружена вспышка сольмонеллеза в школе №5. Один из классов пятой школы города закрыт на карантин. Сообщает КП.

Источники инфекции будут установлены. В школе проведены дезинфекционные мероприятия. Работают санитарные врачи.

Ранее вспышка сальмонеллеза была в Майской школе Вологодского округа. NewsVo писал, что в Майской школе Вологодского округа у учеников выявили сальмонеллез. По данным управления Роспотребнадзора там заболело 19 человек. В следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области организована процессуальная проверка по факту заражения детей сальмонеллезом в Майской школе Вологодского округа. На некоторое время школа приостанавливала свою работу. 

Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями из рода salmonella. Заражение чаще всего происходит при употреблении в пищу продуктов, содержащих в себе данную бактерию.

Теги: инфекция сальмонеллез сальмонелла
 

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